Dabei hatte Würzburg die Partie bis zum überraschenden Führungstreffer der Karlsruher fest im Griff. Die Kickers schnürten den KSC regelrecht ein. Bis Moritz Stoppelkamp mal aus 20 Metern Maß nahm und den Ball ins kurze Eck schoss (16.).

Danach war bis zur Pause bei Würzburg die Luft raus. Karslruhe konzentrierte sich fast ausschließlich auf die Defensive, Würzburg fehlten trotz aller Überlegenheit die Ideen und die Fähigkeit, die KSC-Abwehr auszuspielen.

Stromausfall zur Pause

Die Halbzeitpause gestaltete sich dann deutlich länger als gewohnt. Weil ein Teil der Flutlichtanlage ausgefallen war, blieben die Teams erstmal in der Kabine. Nach fast einer zusätlichen Viertelstunde waren Licht und Spieler wieder da. Die Fans hatten die Pause zum ausgiebigen Feiern genutzt.

Damit war es in der zweiten Hälfte dann aber irgendwie vorbei, denn das Spiel war nicht besonders gut. Hie und da gab es mal eine Chance, richtig aufregend wurde es aber nicht. Bis zur 67. Minute, als Dennis Kempe eine Ecke zum zweiten Karlsruher Tor verwertet.

Die Würzburger Kickers spielen am 11. Spieltag bei einem Aufstiegskandidaten. Der Aufsteiger gastiert am Sonntag (30.10.2016) bei Hannover 96. Der Karlsruher SC erwartet am selben Tag den VfB Stuttgart zum Derby.

red/dpa/sid | Stand: 21.10.2016, 20:16