Hannover musste sich bei Aufsteiger Würzburger Kickers mit einem 0:0 begnügen. Damit könnte 96 am Wochenende die Tabellenführung wieder verlieren, bis Montag kann der Klub sogar auf Rang vier abrutschen. Es war der erste Punktverlust unter dem neuen Trainer André Breitenreiter. Würzburg wartet dagegen weiter auf den ersten Sieg des Jahres, die Abstiegszone rückt immer näher.

Harnik mit der besten Chance

Besonders in der ersten Hälfte blieb es eine Begegnung auf dürftigem Niveau. Die Geschehen war geprägt von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld, Großchancen gab es keine.

Im zweiten Durchgang hatte aber Martin Harnik bei einem Pfostenschuss (74.) die Führung für Hannover auf dem Fuß, auf der Gegenseite vergab auch Würzburgs Elia Soriano (77.) aus spitzem Winkel.

Hannover nun im Derby gegen Braunschweig

Hannover empfängt nun am kommenden Samstag (15.04.17/13 Uhr) Eintracht Braunschweig zum Niedersachsen-Derby. Die Würzburger treten am Sonntag (16.04.17/13:30 Uhr) beim FC St. Pauli an.