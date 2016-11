Der FC St. Pauli bleibt nach dem bitteren 0:1 (0:0) am Montagabend (07.11.2016) bei den Würzburger Kickers auch in der achten Zweitligapartie nacheinander sieglos. Ein Eigentor von Vegar Eggen Hedenstad (84. Minute) entschied die Partie in der mit rund 13 000 Zuschauern ausverkauften Würzburger Arena.

Mit nur sechs Zählern geht der abstiegsbedrohte Hamburger Kultverein als Schlusslicht in die Länderspielpause. Der Aufsteiger aus Würzburg kletterte hingegen auf den sechsten Rang.

Hollerbach: "Hatten das Glück des Tüchtigen"

"Wir haben verdient gewonnen, weil wir viel investiert haben. Beim Tor hatten wir dann das Glück des Tüchtigen" , sagte Würzburgs Trainer Bernd Hollerbach nach dem Abpfiff. Und fühlte mit seinem früheren Klub, bei dem er einst seine Karriere als Profispieler startete, mit: "Es ist eine schwierige Situation, ich bin aber sicher, dass sie da rauskommen."

Rettig stärkt Lienen den Rücken

Sein Hamburger Kollege Ewald Lienen meinte: "Wir haben gut angefangen und hätten in Führung gehen können, haben dann aber nachgelassen. Die Mannschaft hat gekämpft und alles gegeben. Die Jungs brauchen jetzt einfach ein Erfolgserlebnis." Der Trainer durfte sich vor der Partie über öffentliche Rückendeckung von Pauli-Geschäftsführer Andreas Rettig freuen: "Ewald ist und bleibt der Chef."

Wackelige Pauli-Defensive

St. Pauli konnte das Spiel in den ersten Minuten ausgeglichen gestalten, dann übernahmen die Gastgeber jedoch das Kommando. Würzburgs Rico Benatelli (10.) traf aus kurzer Distanz per Kopf die Latte, insgesamt wirkte die Hamburger Defensive von nun an verunsichert und wackelig.

Würzburg agiert wacher

Die Würzburger agierten über weite Strecken der Partie zweikampfstärker, lauffreudiger und wacher als die Hanburger. Das änderte sich erst im Laufe der zweiten Halbzeit, nachdem Lienen seine Mannschaft besser auf den Gegner eingestellt hatte. Das Spiel war nun hart umkämpft, allerdings gab es auf beiden Seiten kaum noch gute Torchancen. Am Ende entschied das unglückliche Eigentor die Partie.

Die Würzburger Kickers haben am Freitag (18.11.2016) nach der Länderspielpause auswärts den 1. FC Nürnberg vor der Brust. Zwei Tage später empfängt St. Pauli Fortuna Düsseldorf am Millerntor.