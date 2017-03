1860 München feiert Befreiungsschlag

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge gewannen die Münchner vor heimischem Publikum gegen Aufsteiger Würzburger Kickers 2:1 (0:0). Abdoulaye Ba (67.) köpfte die Münchner nach einer Flanke des eingewechselten Michael Liendl in Führung, dieser erhöhte später selbst per Foulelfmeter auf 2:0 (78.). Peter Kurzweg hatte Stefan Aigner im Strafraum zu Fall gebracht. Den Anschlusstreffer erzielte Kurzweg in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

Joker Liendl meldet Ansprüche an

Aigner sagte nach dem Spiel: "Das war ein verdienter Sieg. Würzburg hatte zwar am Schluss viele gute Chancen, trotzdem war das Ergebnis verdient." Matchwinner Liendl freute sich über den Erfolg, mahnte aber auch an: "Ich würde gerne von Anfang an spielen."

Die Mannschaft von Löwen-Trainer Vitor Pereira ist mit 28 Punkten nun 13. und vergrößerte den Vorsprung auf den Relegationsabstiegsplatz 16 zumindest vorübergehend auf fünf Punkte. Die Kickers sind bereits im achten Ligaspiel 2017 ohne Sieg und mit 29 Zählern auf den zwölften Platz abgerutscht.

München gefährlich nach Distanzschüssen

Vor 22.600 Zuschauern wirkten die Gäste zwar in der Anfangsphase aggressiver, beide Teams setzten aber in der Anfangsphase auf eine stabile Defensive. Die ersten guten Chancen hatten die Münchner durch Distanzschüsse von Maximilian Wittek (34.) und Sebastian Boenisch (35.).

Elia Sorianio (45.) hatte kurz vor dem Halbzeitpfiff die erste Möglichkeit für die Franken und auch in der Schlussphase (71./73.) ließ er mehrere gute Chancen für den zwischenzeitlichen Ausgleich für das Team von Trainer Bernd Hollerbach liegen.

Würzburg unter Druck

Die Löwen können nun nach der Länderspielpause am 1. April in Düsseldorf weiter Boden im Abstiegskampf gutmachen. Würzburg hat einen Tag später Bielefeld zu Gast - und steht nach der erneuten Niederlage enorm unter Druck, nicht ganz unten reinzurutschen.