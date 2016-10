Würzburger Kickers - 1860 München 2:0

Würzburg schickt 1860 München in die Krise

1860 München verliert in der 2. Fußball-Bundesliga weiter an Boden. Die ambitionierten "Löwen" kassierten gegen Aufsteiger Würzburger Kickers bereits die dritte Niederlage in den jüngsten vier Spielen.