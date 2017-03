Nach dem 2:0 (1:0) im Aufsteigerduell bei den Würzburger Kickers kann Dresden den Klassenerhalt praktisch schon feiern. Das Team von Trainer Uwe Neuhaus hat nach 24 Spieltagen 38 Punkte auf dem Konto und muss sich als Tabellenfünfter keine Sorgen mehr machen. Würzburg blieb dagegen auch im siebten Punktspiel 2017 ohne Sieg und muss bei 29 Punkten noch nach unten schauen.

Aosman trifft kurz nach der Pause

Nach einer mäßigen ersten Hälfte ohne Höhepunkte drehte Dynamo nach der Pause auf und ging verdient durch Aias Aosman (47.) in Führung. Die Kickers zeigten sich von dem Rückstand beeindruckt und kamen kaum noch vor das Tor der Gäste. Nach dem 2:0 durch Niklas Kreuzer (77.) hatte Dresden leichtes Spiel.

Würzburg jetzt nach München

Dynamo blieb damit zum dritten Mal in Folge ungeschlagen und kann am kommenden Sonntag um 13.30 Uhr gegen den SV Sandhausen befreit aufspielen. Würzburg muss dagegen die Augen nach unten richten und spielt am Freitag um 18.30 Uhr beim ebenfalls abstiegsbedrohten TSV 1860 München.