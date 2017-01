Der Tabellenführer aus Braunschweig kam nur holprig in die Partie. Gegen defensiv wie gewohnt stabil stehende Würzburger tat sich die Eintracht äußerst schwer. Aber auch die Gastgeber zeigten im Spiel nach vorne erstmal keine besonderen Ambitionen.

Etwas überraschend gingen die Kickers nach gut einer halben Stunde aber in Führung. Valdet Rama schnappte sich den Ball und wurde bei seinem energischen Vorstoß nicht gestört. Also zog er dann aus etwa 18 Meter ab, woraufhin der Ball unten rechts in der Ecke einschlug (34.).

Braunschweig nach der Pause mit mehr Zug

Die Eintracht kam nach der Pause deutlich offensiver eingestellt aus der Kabine - doch einen richtigen Spielfluss bekam der Tabellenführer der zweiten Liga nach wie vor nicht hin. Und so endete die Drangphase relativ schnell wieder. Würzburg hatte keine Probleme, die Führung zu verteidigen.

Eine Viertelstunde vor dem Ende setzte dann Braunschweigs Trainer Torsten Lieberknecht alles auf eine Karte und brachte zwei neue Stürmer. Doch zunächst zeigte die Aktion keine Wirkung, weil überhaupt kein Spielfluss zustande kam - Grund waren auch die vielen kleinen Fouls, die die Partie immer wieder unterbrachen.

Spätes Tor für den Tabellenführer

Und so erspielten sich die Niedersachsen lediglich eine klare Torchance, doch die verwandelte Christpher Nyman (92.). Nach einer Ecke kam der Ball zum schwedischen Nationalspieler, der den Ball aus der Drehung ins Tor schoss. Die Würzburger Kickers verpassten mit dem späten Punktverlust, sehr nahe heran an die Aufstiegsränge zu rücken.

Am kommenden Spieltag empfängt Eintracht Braunschweig den FC St. Pauli (Sonntag). Die Würzburger Kickers sind einen Tag zuvor zu Gast beim 1. FC Kaiserslautern.