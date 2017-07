Nach einigen weiteren durchaus nicht ungefährlichen Halbchancen für die Gäste fing sich der VfL dann aber so langsam. In der 30. Minute sahen die lautstarken Fans der Gastgeber dann auch die erste Torgelegenheit für ihre Mannschaft: Thomas Eisfeld scheiterte rechts im Strafraum bei einem Konter an Pauli-Schlussmann Robin Himmelmann.

Die sehr intensive Partie war nun völlig offen. Sami Allagui (37.) scheiterte aus spitzem Winkel aber vor der Pause noch an Riemann, die Bochumer spielten ihre wenigen Kontergelegenheiten nicht sauber zu Ende, so wurden torlos die Seiten gewechselt.

Buchtmann vollendet eiskalt

Im zweiten Durchgang war es erneut der Gast, der besser aus der Kabine kam. Buchtmann prüfte Riemann direkt mal mit einem strammen Distanzschuss (47.). Dann hatte aber der VfL gleich mehrfach Einschussmöglichkeiten, als die Hamburger den Ball nicht aus dem Strafraum bekamen. Jan-Philipp Kalla auf der Linie und Himmelmann im Tor klärten innerhalb von nur 30 Sekunden zwei Hochkaräter von Eisfeld (50.).

Gelegenheiten gab es jetzt immer wieder auf beiden Seiten - nur genutzt wurden sie lange nicht. Gerade als das Pendel zu Gunsten der Gastgeber auszuschlagen schien, konterte St. Pauli dann aber eiskalt. Mats Möller Daehli schickte Allagui auf die Reise, der links die Übersicht behielt und den heranstürmenden Buchtmann bediente - dessen Flachschuss rechts unten ins Eck war zu platziert für den chancenlosen Riemann.

Bochum willens, aber ideenlos

Die Atalan-Elf schien sich davon gut zu erholen und antwortete direkt mit einer Drangperiode, die nach etwa zehn Minuten aber abebbte. In der Schlussphase probierten die Gastgeber noch einmal, mit dem Mut der Verzweiflung den Druck zu erhöhen, hatte aber gegen disziplinierte Hamburger keine echten Ideen mehr.

"Für mich persönlich steht die Mannschaftsleistung im Vordergrund. Die erste Halbzeit hat richtig Spaß gemacht" , sagte Siegtorschütze Buchtmann. Pauli-Kapitän Nehrig mahnte: "Wir brauchen jetzt nicht auf Wolke sieben zu schweben." Bochum-Coach Atalan sprach nach seinem Zweitligadebüt von "einer schlechten ersten und einer guten zweiten Halbzeit. In der ersten hätten wir zurückliegen können, in der zweiten müssen wir in Führung gehen und kassieren das Gegentor."

In der kommenden Woche geht es für den VfL am Samstag zum NRW-Duell nach Duisburg. St. Pauli hat eine längere Pause und muss erst am Montag am Millerntor gegen Dynamo Dresden ran.