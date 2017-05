Fußball-Zweitligist FC St. Pauli gewann am letzten Spieltag beim VfL Bochum mit 3:1 (1:1) und überflügelte die Westfalen damit in der Tabelle. Lennart Thy mit einem Doppelpack (23. und 86.) und Lasse Sobiech (55.) drehten die Partie für den Kiezklub. Selim Gündüz hatte zuvor für die frühe VfL-Führung in der siebten Minute gesorgt. Während Bochum mit dem Saisonverlauf nicht gänzlich zufrieden sein kann, feierten die Hamburger am Sonntag im mit 27.600 Zuschauern ausverkauften Ruhrstadion den krönende Abschluss einer starken Rückrunde mit zehn Siegen bei nur drei Niederlagen. Nach der Hinrunde war der Kiezklub mit elf Punkten noch Tabellenletzter.

Nach starker Anfangsphase verlor Bochum mit zunehmender Spieldauer die Kontrolle. In einer hitzigen Partie war das Remis zur Halbzeit leistungsgerecht, nach dem Kopfball-Treffer durch Abwehrspieler Sobiech verteidigte St. Pauli geschickt. Die größte Bochumer Chance zum Ausgleich vergab Tim Hoogland nach 75 Minuten. Sein Schuss aus kurzer Distanz rauschte über den Querbalken. Wenig später klärte St. Paulis Jan-Philipp Kalla auf der Linie, bevor der starke Thy für die Entscheidung sorgte.