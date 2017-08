Dank Lukas Hinterseer gelang dem VfL Bochum am vierten Spieltag der erste Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga. Der Österreicher traf in der 88. Minute zum 3:2 (2:1) gegen Dynamo Dresden.

Bochum am Ende mit Moral

Philip Heise (11.) hatte bei einem Konter nach kluger Vorarbeit Erich Berkos zunächst Dresdens 1:0 erzielt. VfL-Kapitän Felix Bastians brachte den VfL mit einem Abstaubertor (16.) und einem Foulelfmeter, den Jannik Müller an Robbie Kruse verursacht hatte (27.), aber anschließend seinerseits in Führung.