Die Schwaben stehen dank ihrer Top-Offensive vier Spiele vor Saisonende dicht vor der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Gegen Union Berlin setzte sich der VfB am Montagabend (24.04.2017) verdient mit 3:1 (2:0) durch. Durch den dritten Sieg in Serie hat Stuttgart nun je drei Punkte Vorsprung auf die Verfolger Eintracht Braunschweig und Hannover 96. Die Berliner rutschten nach einer schwachen Leistung auf den vierten Rang ab und haben jetzt sechs Zähler Rückstand auf den VfB.

Union zu harmlos

Alexandru Maxim (29. Minute), Toptorjäger Simon Terodde (33.) und der eingewechselte Daniel Ginczek (68.) sorgten vor 57.000 Zuschauern für den Stuttgarter Sieg. Sebastian Polter (57.) gelang lediglich der Anschlusstreffer für die ansonsten harmlose Mannschaft von Trainer Jens Keller. Die Hoffnungen auf den ersten Bundesliga-Aufstieg Unions erhielten damit einen herben Dämpfer.

Keller sagte nach dem Abpfiff: "Ich glaube, Stuttgart war einen Tick besser. Wir sind nicht richtig gut reingekommen, es ging zu einfach." Union-Stürmer Polter gab sich kämpferisch: "Wir haben noch vier Spiele und wollen zwölf Punkte holen." VfB-Manager Jan Schindelmeiser analysierte: "Es war ein hochverdienter Sieg. Das war ein großer Schritt heute, aber noch keine Entscheidung."

VfB phasenweise wie aufgedreht

Warum der VfB die Tabelle der 2. Liga anführt, zeigte sich schon in den Anfangsminuten. Die Gäste fanden keine Mittel, den Offensivdrang der Schwaben zu unterbinden. Vor allem die offensive Mittelfeldreihe der Stuttgarter bekam Kellers Team überhaupt nicht in den Griff. Schon nach sechs Minuten ging ein Schuss des starken Maxim knapp vorbei, gut zehn Minuten später scheiterte auch Josip Brekalo knapp. Vom vorab angekündigten Angriffsspiel Unions war kaum etwas zu sehen. Stattdessen schnürte Stuttgart die Berliner in der eigenen Hälfte ein.

Logische Konsequenz war die Führung durch Maxim, der einen Freistoß aus rund 20 Metern ins Torwarteck versenkte. Wenig später war dann auch der Toptorjäger der 2. Liga zur Stelle: Einen blitzschnellen Konter über Ebenezer Ofori und Brekalo schloss Terodde zu seinem 20. Saisontor ab.

Keller sichtlich bedient

Das Spiel seines Teams gefiel Keller logischerweise überhaupt nicht. Mit versteinerter Miene beobachtete er die Bemühungen seiner Mannschaft, die sich gegen den starken VfB weitgehend alles andere als bundesligareif präsentierte - bis Polter einen Stellungsfehler von Timo Baumgartl ausnutzte und überraschend den Anschlusstreffer köpfte.

Mehr war für die Gäste aber nicht drin - die leisen Hoffnungen zerstörte der eingewechselte Ginczek, der frei vor Union-Keeper Daniel Mesenhöler den verdienten Endstand erzielte. Der VfB muss nun am kommenden Samstag (29.04.2017) beim 1. FC Nürnberg ran. Die Eisernen von Union spielen bereits tags zuvor daheim gegen den SV Sandhausen.

Thema in: Sport aktuell, Montag 23.04.2017, 22.50 Uhr, Deutschlandfunk

red/sid/dpa | Stand: 24.04.2017, 22:56