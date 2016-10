Stuttgart legte los wie die Feuerwehr und führte schon nach gut einer Viertelstunde mit 2:0. Berkay Özcan (6.) und Timo Baumgartl (18.) trafen gegen zunächst völlig überfordete Münchner. Alles deutete auf eine klare Angelegenheit für den VfB hin.

Bis zur 36. Minute. Dann versuchte es Levent Aycicek aus 25 Metern per Freistoß - und das mit Erfolg. Der Mittelfeldspieler traf ins linke unter Eck. Plötzlich waren die Löwen präsent und auch aggressiver. Stuttgart hingegen verlor ein wenig den Faden.

Stuttgart vergibt Großchancen

Nach der Pause ging es gleich voll zur Sache - allerdings weniger im Spiel nach vorne, mehr in Sachen Zweikämpfe. 1860 spielte allerdings deutlich offensiver, was dem VfB ausgezeichnete Torgelegenheit bot.

Doch Stuttgart vergab auch die besten Chancen. Ein Beispiel: Stuttgarts Terodde bekam die Kugel direkt neben dem Tor und schoss aus spitzem Winkel an Torwart Zimmermann - doch der Ball kullerte die Linie entlang an beiden Pfosten vorbei. Mané kam auf der rechten Seite aus ähnlicher Position an den Ball, der dann denselben Weg zurück nahm.

Ginczek wieder da

Emotionaler Höhepunkt in der zweiten Hälfte war dann eine Einwechslung. Acht Minuten vor dem Ende brachte VfB-Trainer Hannes Wolf Daniel Ginczek. Der Angreifer hatte wegen einer schweren Verletzung mehr als ein Jahr gefehlt.

Für den VfB Stuttgart steht am nächsten Spieltag ein Derby an. Die Schwaben spielen am Sonntag (30.10.16) beim Karlsruher SC. 1860 München empfängt am Freitagabend in der eigenen Arena den FC Erzgebirge Aue.