Die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf besiegte das abgeschlagene Schlusslicht Karlsruher SC letztlich verdient mit 2:0 (1:0) und ist damit wieder Tabellenerster, nachdem Hannover 96 am Freitag in Würzburg gepatzt hatte. Für den KSC sieht es dagegen düster aus. Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt nun schon acht Punkte.

Asano schnürt Doppelpack

Der Führungstreffer für die favorisierten Stuttgarter gelang Takuma Asano (27.) nach einem Zuspiel von Kapitän Christian Gentner. Der KSC hatte nur in der Anfangsphase mithalten können.

Der starke Japaner erhöhte in der 61. Minute dann auch auf 2:0 und beendete eine Serie von fünf VfB-Spielen ohne Sieg.

Spiel stand vor dem Abbruch

Anhänger des Karlsruher SC hätten beinahe einen Spielabbruch herbeigeführt, als sie mehrfach Leuchtraketen aufs Spielfeld warfen und Bengalos in der Fankurve zündeten.

Die zweite Hälfte des ohnehin emotional aufgeladenen Spiels pfiff Schiedsrichter Christian Dingert aus Lebecksmühle erst mit zwölfminütiger Verzögerung an.

VfB nun in Bielefeld

Der VfB tritt nun am Ostermontag (17.04.17/20:15 Uhr) bei Arminia Bielefeld an. Die Karlsruher müssen im Heimspiel gegen Heidenheim am Sonntag (16.04.17/13:30 Uhr) den nächsten Versuch starten, den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze zu verkürzen.

Thema in: Sport am Sonntag, Deutschlandfunk, Sonntag, 09.04.17, 19:10 Uhr.

nch/sid/dpa | Stand: 09.04.2017, 12:28