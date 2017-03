Durch den etwas mühsamen 2:0 (1:0)-Sieg über die Würzburger Kickers kletterten die Berliner, die auf ihren verletzten Stamm-Torhüter Jakob Busk verzichten mussten, auf den zweiten Tabellenplatz. Hannover 96 kann am Samstag (13.00 Uhr) mit einem Sieg gegen Karlsruhe allerdings wieder an den Berlinern vorbeiziehen. "Jeder weiß, was er machen muss. Wir waren flexibel - das war große Klasse" , freute sich Union-Trainer Jens Keller nach dem Spiel.

Kickers 2017 weiter sieglos

Der in diesem Jahr weiter sieglose Aufsteiger war in Berlin chancenlos, obwohl der Gastgeber auf seinen verletzten Stammtorhüter Jakob Busk verzichten musste. Der 21 Jahre alte Daniel Mesenhöler vertrat Busk bei seinem ersten Punktspieleinsatz fehlerfrei und kassierte Trainerlob. "Genau was ich vorher gesagt habe: Er ist so cool. Seine zwei Aktionen waren Weltklasse" , sagte Keller. In der 14. Minute rettete Mesenhöler gegen den allein vor ihm stehenden Sebastian Ernst. Kurz vor dem Seitenwechsel war er bei einem gefährlichen Schuss wieder zur Stelle. "Die erste Aktion ist immer die wichtigste. Das war ein schönes erstes Spiel" , sagte Mesenhöler bescheiden.

Imposante Serie der Berliner hält an

Damir Kreilach (l.) und Júnior Díaz im Zweikampf.

Ein Kopfballtor von Mittelstürmer Sebastian Polter (21.) und eine glänzende Einzelleistung von Damir Kreilach (82.) verhalfen den Berlinern an der Alten Försterei zum Heimsieg. Das Team von Trainer Jens Keller bleibt somit im siebten Spiel in Serie ungeschlagen. Im Kickers-Tor war Mesenhölers Gegenüber, der bereits 39 Jahre alte Ex-Unioner Robert Wulnikowski, gegen die beiden Treffer ohne Chance.