In der vierten Minute der Nachspielzeit unterlief Darmstadts Jan Rosenthal ein Eigentor zum 3:3 (0:1)-Endstand. Union verhinderte damit die zweite Niederlage in Folge, die Lilien blieben zum neunten Mal in Folge ohne Sieg.

"In der ersten Halbzeit haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht. Dann haben wir es nicht geschafft, unser Tor zu verteidigen. Wir haben genügend Fehler selbst gemacht, da brauchen wir nicht über den Schiedsrichter zu reden" , meinte Union-Trainer Jens Keller.

"Drei Tore gegen Union zu schießen, ist nicht einfach. Trotzdem überwiegt das Positive. Aber wir sind unzufrieden mit dem einen Punkt" , sagte sein Gegenüber Torsten Frings. Sein Schützling Hamit Altintop war anderer Ansicht: "Wir sind enttäuscht. Wir habe zwar Qualitäten, aber keine Konstanz. Uns bleibt noch viel Arbeit."

Kempe trifft per Elfmeter

Während sich Darmstadt zunächst auf Platz elf verbesserte, könnte Union trotz des Punktgewinns am Wochenende sowohl vom 1. FC Nürnberg als auch vom FC Ingolstadt vom Relegationsplatz verdrängt werden. Beide brauchen dafür aber einen Sieg. Nach dem 3:2 durch Tobias Kempe (66.) per Foulelfmeter sah Darmstadt lange wie der sichere Sieger aus, ehe Rosenthal ins eigene Netz traf.

Zuvor hatten Grischa Prömel (38.) und Sebastian Polter (58./Handelfmeter) Berlin zweimal in Führung gebracht, Terrence Boyd (51., 61.) jeweils für die Gäste ausgeglichen.

Berlin tat sich schwer

Eine Woche nach der Pleite in Heidenheim taten sich die Gastgeber vor 21.108 Zuschauern in der Alten Försterei von Beginn an schwer. Erst ein schlimmer Patzer von Zweitliga-Debütant Florian Stritzel zwischen den Pfosten der Darmstädter ermöglichte den Hausherren die Führung. Der 23-Jährige ließ den Ball nach einem harmlosen Schuss von Prömel durch die Finger gleiten.

Auch nach der Pause fanden die Berliner trotz ihrer Führung selten ein geeignetes Mittel, die gut organisierte Defensive der Gäste zu knacken. Nach dem Ausgleich durch Boyd nutzte Polter einen umstrittenen Handelelfmeter, den Darmstadts Kapitän Aytac Sulu verursacht hatte, zu seinem neunten Saisontreffer.

Boyd mit zwei Treffern

Erneut Boyd und Kempe vom Punkt drehten dann zunächst die Partie. Christopher Trimmel hatte mit einem Foul an Marvin Mehlem den Strafstoß verursacht. Nach dem späten Eigentor war sofort Schluss.

Darmstadt und Union haben nun bis zum übernächsten Sonntag (02.12.17) Zeit, ihre Lehren aus diesem Spiel zu verarbeiten. Die Lilien haben dann Jahn Regensburg zu Gast, die Eisernen treten beim VfL Bochum an.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Donnerstag, 24.11., 22.50 Uhr