In einem Offensivspektakel mit sieben Treffern hat Aufstiegs-Mitfavorit 1. FC Union Berlin auch seinen Heim-Auftakt in der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen. Die Köpenicker bezwangen Aufsteiger Holstein Kiel am Freitagabend (04.08.2017) mit 4:3 (3:3) und feierten nach dem 1:0 beim FC Ingolstadt den zweiten Saisonsieg.

Damir Kreilach (14. Minute), Steven Skrzybski (24./52.) und Simon Hedlund (27.) erzielten die Tore für das Team von Trainer Jens Keller. Kingsley Schindler (12.), Kristian Pedersen (16.) per Eigentor und Dominick Drexler (32.) trafen für die Gäste, die einen mutigen Auftritt vor 21.242 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei hinlegten. Für Kiel war es die erste Saison-Niederlage.

Abwehr mit reichlich Abstimmungsschwierigkeiten

Zum gefeierten Helden wurde Doppeltorschütze Skrzybski. Mit einem Schuss aus halblinker Position ins kurze Eck erzielte er zu Beginn der zweiten Hälfte den entscheidenden Treffer.

Gegen die ohne Respekt auftretenden Gäste offenbarte die Union-Verteidigung um Neuzugang Marc Torrejón noch große Abstimmungsschwierigkeiten. Nach zwölf Minuten klatschte Berlins Keeper Jakob Busk den Schuss von Schindler nur nach vorne, der starke Rechtsaußen verwertete den Abpraller.

Union gelingt Doppelschlag

Union zeigte sich wenig beeindruckt, Kreilach entwischte seinem Gegenspieler und nutzte den Freistoß von Chistopher Trimmel per Kopf. Doch nur 92 Sekunden später war wieder Schindler zur Stelle, seinen Schuss konnte Pedersen nur noch an den Pfosten und dann ins eigene Tor drücken.

Union gelang ein Doppelschlag als Antwort: Nach Kreilach-Pass erzielte Skrzybski den erneuten Ausgleich, Hedlund besorgte drei Minuten später die erste Führung. Aber selbst das dritte Tor sorgte nicht für die nötige Sicherheit beim Favoriten. Drexler entwischte Torrejon im Zentrum - 3:3. Nach dem 4:3 durch Skrzybski bekam Union die Partie endgültig in den Griff und brachte den Sieg über die Zeit.