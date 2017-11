Die Gastgeber setzten dagegen ihren Aufwärtstrend mit einem weiteren starken Ergebnis gegen ein Spitzenteam fort. Zuletzt gewann Heidenheim 1:0 gegen Nürnberg und spielte bei Tabellenführer Fortuna Düsseldorf 2:2. Die Treffer erzielten Arne Feick (44. Minute), John Verhoek (61./74.) und Marc Schnatterer (66.) für Heidenheim. Sebastian Polter (64./Foulelfmeter) und Steven Skrzybski (71./75.) trafen für Union.

Union-Stürmer Skrzybski haderte anschließend mit dem Schicksal: "Bitter, dass wir in unserer Aufholjagd nicht mehr zum Ausgleich gekommen sind. Das war ein völlig verrücktes Spiel mit zwei total verschiedenen Halbzeiten."

Tore fielen Schlag auf Schlag

In Heidenheim starteten die Gäste gut. Doch je länger das Spiel dauerte, umso besser wurde Heidenheim. Kurz vor der Pause gingen sie dann auch verdient in Führung. Im Anschluss an einen Freistoß war Feick mit dem Kopf schneller am Ball als der herausstürmende Berliner Torhüter Jakob Busk. Nach der Pause versuchte Union, den Ausgleich zu erzielen, doch erneut war Heidenheim erfolgreich. Verhoek verlängerte eine Flanke von Feick zunächst an den Pfosten und traf dann im Nachschuss.