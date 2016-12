Im letzten Spiel vor der Winterpause kamen die Eisernen vor 19.500 Zuschauern an der Alten Försterei gegen die SpVgg Greuther Fürth nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus; nach dem 0:3 beim 1. FC Heidenheim in der vergangenen Woche der nächste Rückschlag für die Mannschaft von Trainer Jens Keller.

"Das Spiel müssen wir gewinnen" , haderte Keller anschließend. "Gerade in der ersten Halbzeit haben wir uns viele Chancen herausgespielt. Das ist sehr ärgerlich."

Ausgleich durch Joker Dursun

Toni Leistner (65.) hatte die Gastgeber in Führung geköpft, Serdar Dursun (80.) glich für die ersatzgeschwächten Fürther aus. Während Berlin mit 28 Punkten auf Platz fünf überwintert, stabilisieren sich die Franken (21) im Mittelfeld. Unter Interimstrainer Janos Radoki holten sie bereits den siebten Punkt im vierten Spiel, trotz der Personalnot.

Neben zahlreichen Verletzten musste Radoki in Berlin auch auf Torhüter Balazs Megyeri verzichten. Der Ungar war Vater einer Tochter geworden und wurde durch Sascha Burchert ersetzt. Der langjährige Hertha-Keeper verbrachte in seiner alten Heimat zunächst einen ruhigen Abend, weil die Gastgeber nur bei Standards durch Felix Kroos in Tornähe kamen.

Steinhaus am Tor beteiligt

Nach einer Ecke stand Roberto Puncec vor Burchert völlig frei, doch der Innenverteidiger verzog (40.). Kroos bereitete auch die Berliner Führung vor, die allerdings nur eine Viertelstunde hielt. Beim 1:1 war allerdings viel Pech im Spiel: Stephan Fürstner traf bei seinem Befreiungsschlag den Rücken von Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus, von dort sprang der Ball zum eingewechselten Dursun, der Fürstner anschoss. Vom Ex-Fürther trudelte der Ball unhaltbar ins Tor. Unions Sören Brandy traf drei Minuten vor dem Ende nur den Pfosten.

Im neuen Jahr kann es Brandy besser machen - Union tritt am 27. Januar zu Hause gegen den VfL Bochum an. Greuther Fürth spielt zeitgleich bei den Münchner Löwen.