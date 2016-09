In dieser Form ist Union Berlin ein klarer Aufstiegskandidat. Nach knapp drei Jahren stehen die "Eisernen" in der 2. Fußball-Bundesliga wieder auf einem direkten Aufstiegsplatz. Mit einem 2:0 (2:0) gegen den FC St. Pauli kletterten die Köpenicker am Montagabend (26.09.2016) in der Tabelle mit 14 Punkten auf Rang zwei. Beim vierten Ligasieg nacheinander trafen an der ausverkauften Alten Försterei Philipp Hosiner (12. Minute) und Kenny Prince Redondo (42.).

Die Hamburger kassierten nach drei Spielen erstmals wieder eine Niederlage. Damit rutschte St. Pauli auf den 15. Rang ab.

Keller bleibt auf dem Teppich

Unions Trainer Jens Keller blieb trotz des neuerlichen Erfolgs auf dem Boden: "In der ersten Halbzeit haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht" , sagte er. Von Aufstiegsambitionen wollte er nichts wissen: "Wir haben den siebten Spieltag jetzt. Wir reden hier nicht vom Aufstieg, sondern jeden Tag von Training." Sein Kollege Ewald Lienen bilanzierte: "Wir haben uns heute selbst geschlagen, das ist hier Tradition. Wenn man zwei solche Konter einleitet, kann man hier nicht gewinnen. Wir haben Glück gehabt, dass wir in der zweiten Halbzeit nicht noch mehr Gegentore bekommen haben."

Pauli regelrecht überrollt

Die phasenweise wie entfesselt aufspielenden Berliner unterstrichen erneut ihre Heimstärke und sind seit über elf Monaten im eigenen Stadion ohne Niederlage. Die Gastgeber brachten mit viel Druck und Tempo das Hamburger Tor immer wieder in Gefahr. Bei den Treffern halfen aber eben auch die Gäste mit. Vor dem 1:0 hatte St. Pauli die gefährliche Situation eigentlich schon geklärt, doch der Ball kam noch einmal zu Hosiner. Und der für den verletzten Zweitliga-Top-Torschützen Collin Quaner (Muskelprobleme) in die Startelf gerückte Stürmer behielt die Nerven.

Sobiechs bitterer Blackout

Vor dem 2:0 klärte Lasse Sobiech zunächst gegen Hosiner, nachdem der wieder genesene Union-Kapitän Felix Kroos den Angreifer freigespielt hatte. Dann aber vertändelte der Pauli-Kapitän den Ball an Redondo. Wieder war Hamburgs Keeper Robin Himmelmann chancenlos. "Das darf mir einfach nicht passieren" , sagte Sobiech nach Spielschluss selbstkritisch. Hosiner, Redondo und Steven Skrzybski vergaben nach der Pause noch klare Chancen zum 3:0 für Union.

Traum vom Aufstieg

St. Pauli investierte in der zweiten Halbzeit mehr, Union-Torwart Jakob Busk klärte zweimal stark. Die Berliner sind nun bereits seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen und schürten zumindest wieder ein bisschen den Traum vom Aufstieg. Die treuen Union-Anhänger feierten ihre Mannschaft jedenfalls noch lange nach Spielschluss wie Champions.

Union hat nun am kommenden Freitag (30.09.2016) die wiedererstarkten Nürnberger auswärts vor der Brust. St. Pauli steht tags darauf vorm schweren Auswärtsspiel bei Hannover 96.