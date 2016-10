Union Berlin - Fortuna Düsseldorf 0:1 (0:0)

Die Fortuna rehabilitierte sich zudem für die 1:6-Blamage im Pokal bei Hannover 96. Für Berlin, das im Pokal in Dortmund knapp ausgeschieden war, endete damit eine Serie von 14 Spielen ohne Heimniederlage.

"Was wir an Leidenschaft gezeigt haben, ist nicht zu überbieten. Das war die erhoffte Reaktion auf die Pleite in Hannover" , sagte Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel bei Sky.

Bebou entscheidet das Spiel

In einer ereignisarmen ersten Hälfte, gaben die Gastgeber den Ton an. Die Düsseldorfer standen im Gegensatz zum vergangenen Mittwoch in Niedersachsen stabil in der Abwehr und ließen keine großen Möglichkeiten der Berliner zu.

Auch nach dem Seitenwechsel konzentrierten sich die Gäste vornehmlich auf die Defensive. Die Berliner fanden kein geeignetes Mittel, um die Düsseldorfer ernsthaft zu gefährden. Ihlas Bebou sicherte mit seinem dritten Saisontreffer in der 56. Minute den zweiten Auswärtserfolg der Düsseldorfer. Die Fortuna verlor in der Schlussphase Kaan Ayhan (86.) wegen wiederholten Foulspiels durch eine Gelb-Rote Karte.

"Meine Mannschaft war trotzdem sensationell. Wir haben hier 90 Minuten Gas gegeben, Ich bin stolz auf das Team" , sagte Union-Trainer Jens Keller.

Knifflige Aufgaben warten

Für beide Mannschaften geht es nun schwierigen Aufgaben weiter: Fortuna Düsseldorf trifft am Freitag (04.11.16/18:30 Uhr) auf Dynamo Dresden. Union Berlin muss am Samstag (13 Uhr) zum wiedererstarkten 1. FC Kaiserslautern.