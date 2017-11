Allagui im Mittelpunkt

Allagui stand auch zu Beginn der zweiten Hälfte im Fokus. Nach etwa einer Stunde scheiterte der St.-Pauli-Angreifer zunächst freistehend an Torhüter Jensen. Kurz darauf landete sein Kopfball nur an der Querlatte.

St. Pauli drückte in dem Spitzenspiel nun vehement auf die Führung. Die Hamburger waren klar überlegen und ließen in den zweiten 45 Minuten nur eine einzige Chance für Union zu.

Polter schraubt sich hoch

Nach einem Freistoß von der rechten Strafraumecke der Hamburger schraubte sich Angreifer Sebatian Polter dann in der Nachspielzeit in die Höhe und erzielte per Kopf den entscheidenden Treffer.

Nach dem Spiel teilte Trainer Jens Keller mit, dass Union "fünf bis sieben Wochen" auf Fabian Schönheim verzichten muss. Der 30-Jährige hatte sich im Training eine Knieverletzung zugezogen.

Nach der Länderspielpause erwartet der FC St. Pauli den SSV Jahn Regensburg, Union Berlin tritt beim 1. FC Heidenheim an.