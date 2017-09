Im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Norbert Meier kamen die Roten Teufel bei Union Berlin mit 0:5 (0:4) unter die Räder. Nach der sechsten Saisonniederlage drohen die Pfälzer bereits am 8. Spieltag das rettende Ufer aus den Augen zu verlieren.

FCK nur ein Spielball

Die von Interimstrainer Manfred Paula betreuten Gäste waren vom Anpfiff weg hoffnungslos unterlegen und hatten zu keinem Zeitpunkt auch nur den Hauch einer Chance. Sebastian Polter (6., 25., 77.), Giuliano Modica (11., Eigentor) und Steven Skrzybski (32.) erzielten die Tore in einem völlig einseitigen Spiel im Stadion an der Alten Försterei.

Schlechtester Saisonstart

Die Berliner beendeten somit spektakulär ihren Negativlauf von fünf Spielen ohne Sieg. Während die Köpenicker den Rückstand auf die Aufstiegsplätze auf vier Zähler verkürzten, liegt der FCK nach dem schlechtesten Saisonstart seiner Zweitliga-Geschichte bereits fünf Punkte hinter dem Relegationsplatz zurück.

Polter vergibt noch einen Elfmeter

Dabei hatten die Pfälzer noch Glück, dass Polter in der 29. Minute mit einem Foulelfmeter am bemitleidenswerten FCK-Torhüter Marius Müller scheiterte, der von seinen Vorderleuten ein ums andere Mal im Stich gelassen wurde. Ohne jede Zweikampfstärke und mit reihenweise Fehlern im Aufbauspiel luden die Roten Teufel die Mannschaft von Jens Keller förmlich zum Abschluss ein. Nur weil Union es nach dem Seitenwechsel deutlich ruhiger angehen ließ, fiel das Endergebnis nicht noch höher aus.