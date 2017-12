In der ersten Hälfte konnte sich keines der beiden Teams größere Vorteile erspielen - obwohl es ein sehenswertes Spiel mit vielen schönen Kombinationen war. Dynamo investierte etwas mehr in die Offensive, brachte das Union-Tor aber nicht in größere Gefahr.

Nach der Pause hatte zunächst Sebastian Polter die große Chance für die Berliner, köpfte aber aus sechs Metern am Tor vorbei (60.). Zehn Minuten später machte es Andreas Lambertz auf der anderen Seite besser. Lambertz schoss freistehend aus elf Metern flach ein (71.).

Dynamo klettert nach drittem Sieg in Folge

Dynamo kletterte durch den dritten Sieg in Folge auf Tabellenplatz sieben und damit auf drei Punkte auf Union Berlin heran. Die Köpenicker sind trotz des neuen Trainers André Hofschneider weiter im Sinkflug, bleiben aber auf Platz vier.

Union Berlin trifft am nächsten Spieltag auf den FC Ingolstadt. Dynamo Dresden reist zum MSV Duisburg.

sid/dpa | Stand: 09.12.2017, 14:34