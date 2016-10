Befreiungsschlag für 1860 München

Gegen Aufsteiger Erzgebirge Aue feierten die "Löwen" am 11. Spieltag mit 6:2 (3:1) ihren ersten Sieg nach vier Liga-Pleiten in Folge. 1860 verbesserte sich mit elf Punkten zunächst auf Platz zwölf, während Aue (10) nach der siebten Saisonniederlage nur noch 15. ist.

Levent Aycicek (16., 72.), Michael Liendl (23./Foulelfmeter, 43./Handelfmeter), Sascha Mölders (49.) und Daniel Adlung (90.) schossen die Hausherren vor 16.600 Zuschauern zum dritten Saisonsieg. Letztmals hatte 1860 im August 2011 in einem Ligaspiel fünf oder mehr Treffer erzielt. Pascal Köpke (28.) und Cebio Soukou (55.) trafen für Aue. Besonders bitter für die Gäste: Sebastian Hertner wurde wegen eines vermeintlichen Handspiels, das zum zweiten Elfmeter führte, zu Unrecht mit Rot vom Platz gestellt.

Schiedsrichter Thorben Siewer entschuldigte sich nach dem Spiel bei den Kickern aus Aue. Und Kapitän Christian Tiffert nahm sie an. "Das ist eine ganz tolle Sache. Wie kann man einem Menschen böse sein, wenn er einem in die Augen schaut und sagt, dass es ihm leid tut. Natürlich verlieren wir deshalb das Spiel. Aber es ist eine tolle Geste" , sagte Aues Mittelfeldmann.

"Ein wichtiger Sieg"

"Es war ein wichtiger Sieg. Wir haben verdient gewonnen, aber es war nicht souverän. Es gab wieder Phasen, in denen wir gewackelt haben" , sagte 1860-Trainer Kosta Runjaic bei Sky.

Im Duell der Krisenklubs waren die Auer über weite Strecken mindestens ebenbürtig. So scheiterten Louis Samson (7.) und Steve Breitkreutz (37.) jeweils am Pfosten. Die "Veilchen" drängten die Löwen auch in Unterzahl lange in deren Hälfte. Erst mit dem 5:2 durch Aycicek nach starker Vorarbeit des zuletzt gesperrten Ivica Olic war die Partie entschieden.

Der TSV 1860 München muss am nächsten Sonntag zum SV Sandhausen reisen. Aue empfängt den 1. FC Nürnberg.