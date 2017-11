SV Sandhausen - MSV Duisburg 0:1

MSV Duisburg feiert vierten Auswärtssieg

Aufsteiger MSV Duisburg präsentiert sich auswärts weiterhin in bestechender Form. Am 13. Spieltag siegten die Meidericher 1:0 (1:0) beim SV Sandhausen. 13 seiner 16 Punkte holte der MSV in fremden Stadien. Sandhausen wartet nun seit vier Spielen auf einen Sieg.