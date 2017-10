Vor 8.514 Zuschauern zeigte Sandhausen den engagierteren Beginn, die erste gefährliche Szene hatten jedoch die Gäste. Christopher Buchtmann (11.) vergab nach einem schönen Konter aber freistehend eine gute Chance. Vier Minuten später klärte Pauli-Torwart Robin Himmelmann in letzter Sekunde vor Sandhausens Stürmer Jose Pierre Vunguidica. Fortan entwickelte sich eine ausgeglichene, intensive aber chancenarme Partie. Pauli-Kapitän Bernd Nehrig (45.) vergab kurz vor der Pause die beste Möglichkeit der ersten Hälfte.

Schneider wird spät zum Retter

Nach dem Seitenwechsel bekamen die Gäste Übergewicht und drängten auf die Führung, es fehlte gegen die beste Defensive der Liga aber lange an Durchschlagskraft. Die Gastgeber nutzten dagegen nach einer zu kurz abgewehrten Ecke durch Stiefler eine ihrer wenigen Chancen. Schneider rettete St. Pauli immerhin einen Punkt, als er aus der Drehung eine Hereingabe von Sami Allagui verwertete. "Es ist natürlich ärgerlich, dass wir so kurz vor Schluss den Ausgleich bekommen, aber wir sollten die Kirche im Dorf lassen. Der Punkt ist viel wert. Wir sind wieder einen Schritt näher an unser Ziel gekommen" , meinte Kocak im Anschluss.

Für St. Pauli geht der Ligabetrieb schon am Freitag mit dem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue weiter, Sandhausen reist am Samstag nach Fürth.