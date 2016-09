Vor 5198 Zuschauern im Hardtwaldstadion erwischten die Gastgeber den besseren Start. Nach Flanke von Philipp Klingmann verpasste SVS-Stürmer Lucas Höler (15.) per Kopf nur knapp den Führungstreffer. Heidenheim wirkte vor allem in der Offensive ideenlos und kam zu selten in den gegnerischen Strafraum.

Im zweiten Durchgang kamen die Gäste verbessert aus der Kabine. Der eingewechselte Kapitän Marc Schnatterer (52.), der sein 119. Ligaspiel für Heidenheim in Folge bestritt, verfehlte das Tor per Heber, ehe sich Sandhausen mit einem gewaltigen Schuss von Andrew Wooten (58.) ans Lattenkreuz zurückmeldete.

Stand: 20.09.2016, 19:15