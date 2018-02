Das Team von Trainer Kenan Kocak trennte sich am 22. Spieltag mit 0:0 von Eintracht Braunschweig und hat vier Punkte Rückstand auf den Tabellendritten Holstein Kiel. Braunschweig befindet sich weiter in gefährlicher Nähe zur Abstiegszone.

Lattenschuss von Braunschweigs Kumbela

Die Anfangsphase gehörte am Sonntag (11.02.2018) den aktiveren "Löwen", doch Sandhausen kämpfte sich nach einer Viertelstunde besser in die Partie und zeigte hin und wieder ein rasches Umschaltspiel. Denis Linsmayer hatte per Freistoß die Führungschance auf dem Fuß (18. Minute), doch auch die Gäste hätten bei einem Lattenschuss von Domi Kumbela fast jubeln können (34.).