Trotz einer Führung unterlagen die Lilien am fünften Spieltag der 2. Liga 1:2

(1:0) gegen den VfL Bochum.

Kapitän Aytac Sulu (24.) brachte Darmstadt (10 Punkte) in Führung. Der eingewechselte Dimitrios Diamantakos (81.) und Robbie Kruse (86.) drehten die Partie in der Schlussphase zugunsten des VfL (7 Zähler).

Bochums Robbie Kruse (l.) lässt sich nach seinem Siegtor feiern

Es war der erste Bochumer Sieg im vierten Anlauf in Darmstadt. Vor 16.000 Zuschauern im Stadion am Böllenfalltor waren die Gastgeber in der ersten Hälfte das deutlich bessere Team. Neben dem Kopfballtreffer Sulus im Anschluss an eine Ecke hatten die Darmstädter noch weitere kleine Möglichkeiten.

Thema in: Sport am Sonntag, Deutschlandfunk, Sonntag (10.09.17), 19.10 Uhr