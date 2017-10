120 kräftezehrende Pokalminuten haben das Überraschungsteam Holstein Kiel in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest aus dem Rhythmus gebracht. Der starke Aufsteiger kam am 12. Spieltag bei Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und verpasste es, zumindest bis Montag (30.10.2017) die Tabellenführung zu übernehmen.

"Wir waren zu Beginn nicht wach und geraten in Rückstand. Aber danach waren wir richtig gut im Spiel" , sagte Kiels Trainer Markus Anfang: "Schade, dass wir uns nicht belohnt haben. Aber wir können mit dem Punkt leben."

Kein Befreiungsschlag für Darmstadt

Während die Norddeutschen nach zuletzt vier Erfolgen am Samstag (28.10.2017) wieder Punkte abgaben, konnte auch Darmstadt (16 Punkte) seine jüngste Talfahrt von drei Niederlagen in Folge nur abfedern. Nach dem sechsten Spiel ohne Sieg verlieren die "Lilien" die Rückkehr in die Beletage immer mehr aus den Augen. U21-Nationalspieler Felix Platte hatte die "Lilien" zwar früh in Führung gebracht (5. Minute), doch dann bewies Kiel einmal mehr Comeback-Qualitäten und glich die Partie durch Dominick Drexler (42.) aus. Bereits beim DFB-Pokalgastspiel beim Bundesligisten Mainz (2:3 n.V.) hatten die Kieler zweimal einen Rückstand ausgeglichen.