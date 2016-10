2. Bundesliga

Beim überzeugenden 4:0 (3:0)-Sieg vor 38.150 Zuschauern in der Arena in Stuttgart trafen die Neuzugänge Carlos Mané (2. und 4. Minute) und Benjamin Pavard (24.) schon in der ersten Halbzeit für die Schwaben - zwei der drei Spieler, die den Konflikt zwischen Sportvorstand Jan Schindelmeiser und Ex-Trainer Jos Luhukay öffentlich sichtbar gemacht hatten. Kapitän Christian Gentner sorgte in der Schlussphase für das 4:0 (80.).

„Wir hatten am Anfang das Momentum auf unserer Seite., schließlich gelingt uns mit dem ersten Schuss gleich das erste Tor. Auch in der zweiten Halbzeit haben wir weiter gut gespielt und sind insgesamt sehr glücklich mit dem Sieg. Aber ab morgen werden wir wieder weiter hart arbeiten“ , meinte ein sichtbar glücklicher Hannes Wolf.

"Das was wir in der ersten halben Stunde gespielt haben, ist eine Katastrophe. Wenn du in so einem Spiel nicht hundertprozentig aufmerksam bist, dann wirst du bestraft" , zeigte sich Fürth-Coach Stefan Ruthenbeck enttäuscht.

Fürth bleibt im Mittelfeld

Stuttgart hat trotz der Turbulenzen nun drei der vier vergangenen Partien gewonnen und darf bei der Mitgliederversammlung am Sonntag auf gute Stimmung hoffen. Fürth dagegen hat nun bereits fünf Zähler Rückstand auf die Schwaben und die Aufstiegsränge.

Ohne Tobias Werner, Simon Terodde (beide verletzt), Florian Klein und Takuma Asano (beide Nationalmannschaft) sowie dem Rekonvaleszenten Daniel Ginczek fehlten Wolf bei seiner Heimpremiere vor allem in der Offensive wichtige Profis. Doch Fürth, das im defensiven Mittelfeld auf den verletzten Jurgen Gjasula verzichten musste, hatte deswegen keinerlei Vorteile.

Drei Tore in 24 Minuten

Der VfB überrannte die Gäste in den ersten Minuten und kam durch den auffälligen, schnellen und überraschend stark spielenden Mané zu einer frühen Zwei-Tore-Führung. Das 1:0 erzielte der Leihspieler von Sporting Lissabon nach feinem Schnittpass von Pavard, den zweiten Treffer leitete der ebenfalls agile Matthias Zimmermann ein. Pavard sorgte mit der dritten klaren Chance für das 3:0, als er eine Ecke des ansonsten eher schwächeren Alexandru Maxim per Kopf verwertete.

Stuttgart hatte darüber hinaus durch Maxim (33.), Mané (39.), Gentner (39.) und Zimmermann (45.) gute Gelegenheiten für weitere Treffer. Fürth dagegen kam trotz einiger Ungenauigkeiten des VfB selbst kaum einmal gefährlich vor das Tor und hatte die erste wirklich klare Chance nach knapp einer Stunde durch Serdar Dursun.