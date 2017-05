Zweitliga-Spitzenreiter VfB Stuttgart hat gegen Erzgebirge Aue 3:0 (1:0) gewonnen und kann die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga am kommenden Sonntag perfekt machen. In das Duell mit dem Tabellenzweiten Hannover 96 (Sonntag, 15.30 Uhr im Live-Ticker auf sportschau.de) gehen die Schwaben mit drei Punkten Vorsprung. Bei einem Sieg wäre der VfB sicher Zweiter.

Terodde mit Doppelpack

Aue dagegen hat zwei Spieltage vor dem Saisonende nur noch ein Zwei-Punkte-Polster auf den Relegationsrang und spielt nächsten Sonntag gegen den ebenfalls noch nicht geretteten 1. FC Kaiserslautern.

Für den fünften VfB-Sieg in Serie sorgten am Sonntag vor 59.000 Zuschauern in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena Simon Terodde mit einem Doppelpack (14. Minute/Foulelfmeter und 69.) sowie Alexandru Maxim (75.).

Terodde: "Konstellation spricht für uns"

"Es fühlt sich gerade sehr, sehr gut an. Ich hoffe, dass ich noch nicht am Höhepunkt angekommen bin", sagte der Doppel-Torschütrze Terodde bei Sky. "Wir können die Tabelle lesen, die Konstellation spricht für uns. Wir müssen jetzt noch den letzten Schritt gehen."



Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Samstag, 07.05.17, 22.50 Uhr