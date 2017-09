Die Rheinländer gewannen am achten Spieltag 2:1 (2:1) in Hamburg und führen mit 19 Punkten das Feld weiter an. St. Pauli bleibt mit 13 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Takashi Usami (9.) und Rouwen Hennings (22.) sorgten für den sechsten Saisonsieg der Düsseldorfer, Cenk Sahin (34.) verkürzte für die Hamburger.

Fortuna dominiert erste Halbzeit