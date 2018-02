Das Team von Trainer Markus Anfang verlor am Sonntag (25.02.2018) nach Führung noch mit einem 2:3 (2:1) beim FC St. Pauli und wartet seit November auf einen Sieg. Damit trennt nur noch die Tordifferenz die "Störche" auf dem Relegationsplatz drei vom MSV Duisburg. St. Pauli rückt auf drei Punkte an Kiel heran.

Siegtreffer kurz vor Schluss