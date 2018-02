Fürth gewann gegen Braunschweig am Samstag (24.02.2018) mit 2:1 (1:1) und hat jetzt 27 Punkte auf dem Konto. Somit klettert die Spielvereinigung vorerst auf den 15. Tabellenplatz der 2. Liga und überholte in der Tabelle den VfL Bochum. Braunschweig musste nach zuletzt vier Punkten in Folge wieder einen deutlichen Dämpfer hinnehmen und bleibt in Abstiegsgefahr.

Kumbela trifft zum Ausgleich