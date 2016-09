TSV 1860 München - Union Berlin 1:2

Die Mannschaft von Trainer Kosta Runjaic musste sich nach zuletzt drei Spielen ohne Niederlage am 5. Spieltag Union Berlin mit 1:2 (1:2) geschlagen geben. Die "Eisernen" aus der Hauptstadt blieben ihrerseits zum vierten Mal nacheinander ungeschlagen und setzten sich mit acht Punkten erstmal im oberen Tabellenbereich fest.

Gelb-Rot für Schönheim

Allerdings wird Fabian Schönheim wegen einer Gelb-Roten Karte wegen wiederholten Foulspiels den Berlinern im nächsten Ligaspiel fehlen.

"Das war ein Arbeitssieg, aber das sind bekanntlich die schönsten" , sagte Unions Stephan Fürstner. Ein langes Gesicht machte Runjaic: "Der Pfosten war dazwischen, ein Fuß war dazwischen, wir haben einfach das Tor nicht hinbekommen."

Skrzybski staubt ab

Vor 19.000 Zuschauern gelang den Gästen in einem insgesamt guten Zweitligaspiel ein Start nach Maß. Nach einem Freistoß von Kenny Prince Redondo staubte Steven Skrzybski in der 5. Minute zur frühen Führung der Elf von Trainer Jens Keller ab.

Die "Löwen" ließen sich dadurch aber nicht entmutigen. Mit dem jüngsten 2:1-Erfolg in Nürnberg im Kopf machte 1860 Druck und spielte gefällig nach vorn. Und wurde belohnt. Nach einem Handspiel von Collin Quaner bei einem Freistoß von Union verwandelte Michael Liendl in der 25. Minute den fälligen Strafstoß.

Schlimmer Fehler von Degenek

Für die neuerliche Führung der Berliner sorgte dieses Mal Redondo selbst, der in der 40. Minute einen verheerenden Rückpass von Milos Degenek zu 1860-Torwart Jan Zimmermann abfing und einschoss. Drei Minuten zuvor hatte Redondo noch Pech, als sein Heber aus 17 Metern über Zimmermann hinweg nur an die Latte ging. Quaner hatte nach dem Wechsel mit einem strammen Schuss noch die Chance auf eine vorzeitige Entscheidung, so drängten die Münchner weiter energisch auf den Ausgleich - vergeblich.

Die Chance zur Wiedergutmachung bekommen sie am nächsten Donnerstag (22.09.16) beim FC St. Pauli. Union Berlin hat tags zuvor eine der schwierigesten Aufgaben, die man derzeit in der Liga bekommen kann: Sie müssen zum starken Aufsteiger nach Würzburg.