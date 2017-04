Platzverweis für Damian Roßbach

Denn auch mit einem Mann mehr konnte sich seine Mannschaft kein Übergewicht erspielen. Bis auf einen Lattentreffer von Aziz Bouhaddouz in der 24. Minute brachte St. Pauli vor der Pause nicht viel zu Stande. Auf der anderen Seite vergab Lucas Höler nach einer halben Stunde eine gute Gelegenheit für die Gäste.

Offener Schlagabtausch

Auch nach dem Seitenwechsel lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch. St. Pauli biss sich aber an der guten Defensive der Kurpfälzer die Zähne aus. Allein Bouhaddouz vergab zwei gute Chancen, auch Lasse Sobiech köpfte freistehend über das Tor.

Die nächste Gelegenheit, an der Chancenverwertung zu arbeiten, haben die Paulianer jetzt am Freitag (07.04.17) in Nürnberg. Sandhausen tritt zeitgleich zu Hause gegen Bielefeld an.