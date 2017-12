Der FC St. Pauli hat den freien Fall in der 2. Liga ein wenig gebremst. Nach zuletzt zwei klaren Niederlagen und dem Trainerwechsel von Olaf Janßen auf Markus Kauczinski holten die Hamburger am Sonntag (10.12.2017) ein 2:2 gegen Aufsteiger MSV Duisburg.

Die Gäste gingen durch einen Elfmeter von Kevin Wolze in Führung (32.). St. Pauli kam in der zweiten Halbzeit innerhalb von von wenigen Minuten durch Waldemar Sobota (57.) und einen von Lasse Sobiech verwandelten Foulelfmeter (63.) zurück.

Kurioser Platzverweis für St. Pauli

Nach einer Roten Karte für Aziz Bouhaddouz (68.), der seinen Gegenspieler in einer Spielunterbrechung mit einer Wasserflasche bespritzte und dafür vom Feld musste, spielte St. Pauli in der Schlussphase in Unterzahl. Duisburg kämpfte um den Punktgewinn und kam in 81. Minute durch Stanislav Iljutchenko noch zum 2:2.

St. Pauli bleibt mit 21 Punkten auf Platz 15. Duisburg rangiert mit 23 Zählern auf Rang zehn. Zum Rückrundenstart geht es für St. Pauli am 18. Dezember mit dem Heimspiel gegen den VfL Bochum weiter. Duisburg empfängt Dynamo Dresden.