Die Anfangsphase in Hamburg war bestimmt durch funktionierende Defensivreihen, Großchancen blieben zunächst Mangelware. Besonders für Kaiserslautern, bislang das Team mit den drittmeisten Gegentoren der Liga, war das jedoch eher ein Erfolg.

"Wir haben sehr wenig zugelassen und waren dann eine Sekunde nicht aufmerksam" , ärgerte sich Pauli-Stürmer Sami Allagui nach dem Schlusspfiff. "Drei Punkte wären verdient gewesen, aber dieses Mal hatte Kaiserslautern das letzte Quäntchen Glück, das wir die letzten Spiele hatten."

Riesenchance für Allagui

Es war ohnehin kein Torfestival zu erwarten gewesen. St. Pauli hatte in den ersten neun Ligaspielen nur neunmal getroffen, Lautern sogar nur sechsmal.

Und warum es so schwer ist mit dem Toreschießen, demonstrierte in der 39. Minute Allagui, der wunderbar freigespielt wurde und völlig freistehend gar nicht mal so knapp über das FCK-Tor schoss.

Die Hamburger waren nach der Chance das bessere Team, ohne sich bis zum Pausenpfiff allerdings weitere Möglichkeiten erspielen zu können.

FCK verteidigt, bis St. Pauli trifft

Das eher triste Bild wurde nach in der zweiten Hälfte zunächst nicht sehenswerter. Kaiserslautern konzentrierte sich ausschließlich auf die Verteidigung, St. Pauli fand mit seinen harmlosen Versuchen keinen Weg hindurch.

Doch dann zahlte sich St. Paulis Überlegenheit mit etwas Glück doch aus. Ein Abpraller nach einem Zweikampf landete vor Allagui, der diesmal besser zielte und aus gut 16 Metern platziert ins Tor traf (63.).