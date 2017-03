Die Niedersachsen und ihr Trainer Daniel Stendel kamen beim Abstiegskandidaten aus Hamburg nicht über ein 0:0 hinaus und treten damit in der Tabelle ebenso auf der Stelle wie die Gastgeber. Während 96 einen Zähler hinter dem Tabellendritten Eintracht Braunschweig liegt, hat St. Pauli nur zwei Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz.

Pfostentreffer auf beiden Seiten

29.546 Zuschauer am Millerntor sahen zunächst eine ausgeglichene Begegnung mit gleichmäßig verteilten, aber nur vereinzelten Torgelegenheiten. Nach der Pause jedoch agierten die Gastgeber nach der 1:2-Heimniederlage in der Vorwoche gegen Hannovers Aufstiegsrivalen Berlin zunehmend überlegener. Ausdruck der größeren Spielanteile für St. Pauli waren ein Pfostenschuss durch Aziz Bouhaddouz (57.) und zwei weitere Großchancen. Hannover kam zwar in der Schlussphase noch einmal stärker auf und ebenfalls zu einem Pfostentreffer durch Martin Harnik, musste sich aber letztlich mit dem Remis begnügen.

Beide Teams vor wichtigen Spielen

Hannover erwartet am kommenden Spieltag den 1. FC Union Berlin zum Spitzenspiel und braucht dabei dringend einne Sieg, um nicht weiter ins Hintertreffen zu geraten. Auch für die Hamburger geht es um viel: Der FC St. Pauli resit dann zum Kellerduell zum FC Erzgebirge Aue.