FC St. Pauli - Erzgebirge Aue 1:1

St. Pauli tritt weiter auf der Stelle

Der FC St. Pauli hat durch ein Remis den Anschluss an die Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Hamburger kamen am Freitagabend (27.10.17) gegen Erzgebirge Aue am heimischen Millerntor trotz langer Führung nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus, blieben aber immerhin zum vierten Mal in Folge ungeschlagen.