Dabei hatte St. Pauli in einer schwachen ersten Hälfte das Pech, dass der Gegner beide Torchancen zu Treffern nutzte. Zunächst brachte Lucas Höler mit einem Abstauber nach einem Konter in Führung (25.), dann erhöhte Thomas Pledl erneut nach einem schnellen Gegenzug (45.).

Für St. Pauli hätte es sogar noch schlimmer kommen können

Die zweite Hälfte begann zerfahren und war von Fouls, Einwürfen und Fehlpässen geprägt. Doch zunehmend übernahm der SV Sandhausen die Initiative - und erspielte sich prompt ausgezeichnete Torchancen. Diese wurden allerdings allesamt vergeben, so auch ein Sololauf von Andrew Wooten, der alleine vor dem Tor an Hamburgs Torhüter Robin Himmelmann scheiterte (59.)

In der 73. Minute war es dann aber doch so weit. Wooten tanzte im Strafraum Hamburgs Abwehrspieler Buballa aus und traf per sattem Schuss (73.). Zwar hatte St. Pauli danach noch eine große Chance durch Marvin Ducksch, am ingesamt sehr enttäuschenden Auftritt von St. Pauli änderte das aber nichts mehr.

"Wir haben ordentlich gespielt, aber keine echten Chancen erspielt" , sagte St. Paulis Trainer Ewald Lienen: "Dann machen wir aber hinten die Fehler, aus dem Nichts gelangen wir in Rückstand. Ich muss darauf hoffen, dass wichtige Spieler bald wieder dabei und in Form sind." Sportdirektor Thomas Meggle sieht sich allerdings trotz der erschreckenden Bilanz von fünf Punkten aus zehn Saisonspielen noch nicht zum Handeln gezwungen. "Ja" , antwortete er knapp auf die Frage, ob der Verein weiter zu Lienen stehe.

Wenig Zeit für Änderungen

Lienen hat wenig Zeit, etwas zu verändern. Schon am Dienstag (25.10.2016)) fordert St. Pauli im Pokal den Bundesligisten Hertha BSC, der ins Tabellenmittelfeld aufgerückte SVS tritt beim SC Freiburg an.

In der Liga wird es für den FC St. Pauli in der kommenden Woche wieder schwer. Die Hamburger müssen am Montag (31.10.16) gegen den 1. FC Nürnberg antreten. Der SV Sandhausen reist am Freitag zu Arminia Bielefeld.