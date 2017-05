Sandhausen nun gegen Konkurrent Würzburg

Sandhausen hat von seinen vergangenen 13 Partien nur eine gewonnen (fünf Unentschieden und sieben Niederlagen) und bleibt damit immer noch in Abstiegsgefahr. "Ich bin sehr frustriert, dass einem die Lorbeeren, die man sich erarbeitet hat, weggenommen werden", sagte SVS-Profi Tim Kister bei Sky.

In der kommenden Woche trifft der SVS am vorletzten Spieltag (Sonntag, 14.05.17, 15:30 Uhr) beim direkten Konkurrenten Würzburger Kickers an. Der 1. FC Nürnberg kann sein Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf entspannt angehen.

Thema in: Sportschau, Das Erste, Samstag, 06.05.17, 18 Uhr