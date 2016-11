Löwen verspielen Führung und zittern weiter

Nach zuletzt zwei Pflichtspielsiegen nacheinander verloren die Löwen beim direkten Konkurrenten SV Sandhausen trotz einer Halbzeitführung mit 2:3 (2:1) und liegen so nur einen Zähler vor dem Relegationsrang 16. Nach 14,8 Sekunden brachte Julian Derstroff die Gastgeber mit einem Schuss aus spitzem Winkel in Führung, der durchaus zu parieren gewesen wäre. Den drittschnellsten Zweitliga-Treffer überhaupt glich Routinier Ivica Olic (12.) allerdings aus, Felix Uduokhai (43.) drehte die Partie zunächst sogar. In der zweiten Halbzeit trafen jedoch Daniel Gordon (64.) und Andrew Wooten (73.) noch für den SVS.

"Der Wurm ist drin"

"Bei uns ist der Wurm drin. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison, beginnt beim Torwart und endet beim Stürmer", sagte Löwen-Coach Kosta Runjaic.

Auch nach der spektakulären Anfangsphase boten beide Teams den 3435 Zuschauern jede Menge Unterhaltung, mit mutigem Offensivspiel wurde der Weg nach vorne gesucht. Mit zunehmender Spielzeit besaßen die Gäste jedoch mehr Spielanteile - die Führung war die logische Konsequenz.

München in Hälfte zwei zu passiv

Die Gastgeber erwischten dann den besseren Start in den zweiten Durchgang und profitierten von der zu passiven Herangehensweise der Münchner. Zunächst fehlte Sandhausen in der Gefahrenzone zwar die nötige Präzision für den Ausgleich, dennoch staubte Gordon aus kurzer Distanz ab. Die erneute Führung von Wooten war nicht unverdient.

Sandhausen reist am nächsten Spieltag zum Karlsruher SC, München erwartet den 1. FC Kaiserslautern.