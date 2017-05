Regensburg und München trennten sich in der ausverkauften Regensburger Arena vor 15.200 Zuschauern am Freitag (26.05.2017) mit 1:1. Für das Team von Trainer Heiko Herrlich traf Marc Lais (2. Minute). Florian Neuhaus (78.) hielt die Münchner Hoffnungen auf den Verbleib in der 2. Liga am Leben. Münchens Marin Pongracic sah wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot (80.) und ist im Rückspiel ebenso gesperrt wie Teamkollege Romuald Lacazette (Gelbsperre). Regensburgs Andreas Geipl scheiterte in der 84. Minute mit einem Foulelfmeter an Münchens Keeper Stefan Ortega.

Gegen erschreckend schwache "Löwen" zeigten die Regensburger eine engagierte und spielerisch kluge Leistung. Ob dem SSV nach RB Leipzig und den Würzburger Kickers als drittem Team der Durchmarsch von der Regional- in die 2. Liga gelingt, ist nach dem Münchner Gegentreffer allerdings fraglich.

"Werden alles raushauen"

"Wir hätten den Sieg verdient gehabt, aber noch ist alles möglich" , sagte Herrlich in der ARD und bescheinigte seiner Mannschaft eine "herausragende Leistung". Auch Torschütze Lais hofft noch auf das Rückspiel: "Wenn wir in München so auftreten wie heute, ist da auch noch etwas drin. Wir werden alles raushauen." "Wir müssen nicht um den heißen Brei herumreden. Wir haben nicht gut gespielt, aber das Ergebnis zählt. Das Tor war immens wichtig" , erklärte "Löwen"-Kapitän Michael Liendl.

Regensburger Traumstart

"Wir müssen wach und aggressiv sein" , hatte 1860-Trainer Vitor Pereira vor der Partie gefordert. Bei seinen Profis war diese Aussage offenbar nicht angekommen, denn München startete katastrophal in die Partie. Die "Löwen" waren noch nicht wirklich auf dem Platz angekommen, als Regensburg schon zuschlug: Nach einem Eckball stieg Lais im Strafraum hoch und köpfte unbedrängt zur Regensburger Führung ein (2.).

Nur drei Minuten später hätte ein dicker Bock von Gästetorwart Ortega dem SSV fast das zweite Tor beschert: Er legte sich die Kugel im Strafraum zu weit vor, Marco Grüttner spritzte dazwischen, brachte den Ball aber nicht am Keeper der 60er vorbei.

München nur mit einer guten Torchance

Erst in der elften Minute tauchten die Münchner gefährlich vor dem Regensburger Tor auf. Aber Sascha Mölders brachte nach Flanke von Lumor Agbenyenu das Kunststück fertig, einen Kopfball aus acht Metern freistehend neben den linken Pfosten zu setzen.

Obwohl der Zweitligist in der Folgezeit die Spielkontrolle übernahm, schlug sich das nicht in Gefahr nieder. Im Gegenteil, die nicht vorhandene Zuordnung in der Gästeabwehr hätte Lais fast zum 2:0 genutzt. Aber mutterseelenallein im Münchner Strafraum schlug er über den Ball (21.). In der Folge war die Luft bei den "Löwen" schon wieder raus. Der Jahn dagegen wollte mehr und hatte weitere Torchancen, etwa erneut durch Lais (30.), Grüttner (33.) oder Erik Thommy (41.).

Spiegelbild der Münchner Gemütslage: Als Pereira in der 42. Minute den gelbverwarnten und fürs Rückspiel gesperrten Romuald Lacazette vom Platz nahm, echauffierte dieser sich bundesligareif.

1860 fast mit dem schnellen Ausgleich

Den Gästen wäre dann fast ein Blitzstart in die zweite Hälfte geglückt: Lumor brachte den Ball wunderschön in die Mitte zu Mölders, dessen Schuss von Benedikt Saller aber abgeblockt werden konnte (49.). Schnell waren wieder die Gastgeber am Zug, die aber zu wenig aus ihren Torchancen machten. So vergab Kolja Pusch gleich zweimal (53./54.).

Erst nach etwa 15 Minuten im zweiten Abschnitt schienen sich die "Löwen" wieder etwas zuzutrauen. Mit der Doppeleinwechselung Christian Gytkjaers und Ivica Olics (63.) kam dann auch mehr Feuer in die Angriffsaktionen, während bei den Gastgebern die Kräfte schwanden.

Dramatik in den letzten Minuten

Die fast folgerichtige Konsequenz: Florian Neuhaus erzielte mit einer Direktabnahme das so überaus wichtige Auswärtstor (78.). Dann ging es Schlag auf Schlag: Nach der Gelb-Roten Karte gegen Marin Pongracic wegen Foulspiels (80.) entschied Schiedsrichter Pattrick Ittrich wenig später auf Foulelfmeter für Regensburg. Ortega parierte den Strafstoß Andreas Geipls (84.) und sicherte den Sechzigern damit das vielleicht überlebenswichtige Remis.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Freitag, 26.5., 22.50 Uhr

Stand: 26.05.2017, 20:05