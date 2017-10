Durch das 2:0 (1:0) beim SSV Jahn Regenburg am Sonntag (15.10.2017) belegen die Berliner mindestens bis Montagabend den dritten Tabellenplatz der 2. Bundesliga.

Für den SSV Jahn geht der Blick nach der vierten Niederlage in den jüngsten fünf Spielen dagegen klar nach unten.

Schlüsselszene in der ersten Hälfte

Den Knackpunkt des Spiels gab es in der ersten Hälfte: Berlins Kristian Pedersen brachte bei einer Ecke Marco Grüttner zu Fall. Den Strafstoß von Andreas Geipl parierte jedoch Unions Torwart Jakob Busk in der 20. Minute.

Praktisch im Gegenzug bestraften die Berliner den Fehlschuss, indem sie durch ein Kontertor in Führung gingen. Simon Hedlund brachte den Ball von rechts flach in die Mitte, wo Sebastian Polter den Ball einschob (21.).