Gegen den SSV Jahn Regensburg reichte dem "Club" ein spätes Tor von Kevin Möhwald für drei Punkte. Die Nürnberger haben damit nach zwei Spielen mit sechs Punkten die maximale Ausbeute geholt.

Für den Aufsteiger war es hingegen die zweite Niederlage, nach der Auftaktpleite bei Arminia Bielefeld.

Nürnberg steigert sich in zweiter Hälfte

In der 78. Minute verwandelte Möwald eine flache Rückgabe von Enrico Valentini per Direktabnahme ins untere lange Eck. Die Mannschaft von Trainer Michael Köllner belohnte sich damit für eine Leistungssteigerung in der Schlussphase.

In der ersten Halbzeit hatte es den Franken vor 15.000 Zuschauern noch an der Durchschlagskraft in der Offensive gefehlt.

In einem intensiven Schlagabtausch blieb allerdings über die gesamte Spielzeit das spielerische Element zu oft auf der Strecke.

Nach der ersten Runde im DFB-Pokal muss Regensburg am 3. Spieltag (20.08.2017) zum FC Ingolstadt. Ebenfalls am Sonntag empfängt Nürnberg Union Berlin - die "Eisernen" haben ebenfalls beide Ligaspiele gewinnen können.