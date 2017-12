in der ersten Hälfte setzten die Bochumer die Höhepunkte. Zunächst traf Robbie Kruse nach wunderbarem Zuspiel von Kevin Stöger (8.). Nach einer halben Stunde hätte Lukas Hinterseer für die Westdeutschen nachlegen müssen, scheiterte aber freistehend aus elf Metern.

Regensburg spielte ebenfalls mutig nach vorne, die ganz großen Gelegenheiten konnten sich der Jahn aber nicht herausspielen.

In der zweiten Hälfte ging Regensburg dann ein wenig die Puste aus. Bochum hatte kein Probleme, die Führung zu verteidigen. Nur einmal gerie der VfL in größte Gefahr, als Felix Bastians den Ball an den eigenen Pfosten setzte (84.).

bochum überholt Regensburg

In der sehr engen Tabelle der zweiten Liga ist der VfL Bochum mit dem Sieg auf Platz acht gesprungen. Und damit vorbei an Jahn Regensburg (10.).

Der VfL Bochum ist im letzten Montagsspiel des Jahres zu Gast beim FC St. Pauli. Jahn Regensburg empfängt Arminia Bielefeld.

sid/dpa | Stand: 09.12.2017, 14:36