Schlusslicht FC St. Pauli verliert in der 2. Liga im Kampf um den Klassenerhalt ein wenig den Anschluss. Die Hamburger kamen im Montagsspiel (31.10.2016) gegen den 1. FC Nürnberg über ein 1:1 (1:1) nicht hinaus und liegen nun schon fünf Punkte hinter einem Nicht-Abstiegsplatz. Trotzdem war Trainer Ewald Lienen nicht ganz unzufrieden: "Die Mannschaft hat alles reingeworfen. Da ging nicht mehr. Es fehlte nur die Belohnung in Form eines Sieges."

Vor 29.546 Zuschauern am Millerntor brachte Christopher Buchtmann die Hanseaten in der sechsten Minute mit 1:0 in Führung. Für den Ausgleich sorgte Guido Burgstaller in der 20. Minute. "Wenn man die 90 Minuten zusammen nimmt, waren es vielleicht zwei Punkte zu wenig. Nach dem Rückstand waren wir die klar bessere Mannschaft", meinte FCN -Trainer Alois Schwartz.

Starker St.-Pauli-Start

Nach sieben sieglosen Pflichtspielen in Folge präsentierten sich die Hamburger kämpferisch, aber spielerisch limitiert. Die Führung entsprang einem Fehler in der Nürnberger Abwehr. Danach kamen die Gäste mit der klareren Spielanlage besser in die Partie und nach einem Eckball durch Burgstallers neunten Saisontreffer zum Ausgleich.

Bis zur Pause hatte Nürnberg in der Offensive die besseren Ansätze und hätte bei einer Szene im Hamburger Strafraum einen Handelfmeter zugesprochen bekommen können (31.). Doch Schiedsrichter Harm Osmers stand ungünstig und ließ nach der Aktion von Vegar Eggen Hedenstad weiterspielen. "Das war eine spielentscheidende Szene und ein klarer Elfmeter", meinte Nürnbergs Burgstaller und behauptete, der Unparteiische hätte in der Pause auch eine Fehlentscheidung eingestanden.

Weniger Tempo in Halbzeit zwei

Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie zusehends. Beiden Teams fehlte die Durchschlagskraft. Nennenswerte Torgelegenheiten gab es zunächst kaum. Erst in der 62. Minute scheiterte Nürnbergs Linksverteidiger Laszlo Sepsi mit einem Flachschuss knapp. Fünf Minuten später parierte Club-Torwart Thorsten Kirschbaum einen Kopfball von St. Paulis Kapitän Lasse Sobiech.

Kurz vor Schluss tauchte noch einmal Cenk Sahin alleine vor dem Nürnberger Tor auf, scheiterte aber ebenfalls an Schlussmann Kirschbaum.

Nürnberg nun nach Aue

Für Nürnberg geht es schon am Freitag mit dem nächsten Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue weiter. St. Pauli muss zum Abschluss des 12. Spieltags wieder am Montag ran und nimmt beim starken Aufsteiger Würzburger Kickers den nächsten Anlauf, die Sieglos-Serie zu beenden.