Nürnberg vergrößerte jedoch seinen Vorsprung auf das drittplatzierte Holstein Kiel auf fünf Punkte. "Es ist auf jeden Fall ein gewonnener Punkt, wenn man den auswärts mitnimmt. Wir sind jetzt seit neun Spielen ungeschlagen, das ist eine Riesenserie" , sagte Club-Trainer Michael Köllner bei "Sky" .

St. Pauli stoppte seine kleine Niederlagenserie von zwei Spielen und bleibt auf dem elften Tabellenplatz. Der Abstand zu Greuther Fürth auf dem Relegationsrang beträgt fünf Punkte. "Wir haben die Null gehalten und wenig Chancen zugelassen. Darauf können wir aufbauen" , so St. Paulis Kapitän Bernd Nehrig.

Mehr als 29.000 Zuschauer im Millerntor-Stadion sahen eine muntere erste Hälfte mit hochkarätigen Torchancen für beide Teams, jedoch mit mehr Spielanteilen für die Gäste. Aufseiten der Franken scheiterte Topstürmer Mikael Ishak (20.) am Pfosten. Bei der Aktion verletzte sich der Schwede und musste in der 26. Minute ausgewechselt werden. Bei den Hamburgern scheiterte Sami Allagui (25.) nach Freistoß an Nürnberg-Torhüter Fabian Bredlow. Kurz vor der Pause klärte Tim Leibold auf der Linie den Kopfball von Waldemar Sobota (44.).

Bouhaddouz scheitert an der Latte

Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Nürnberger feldüberlegen, näher an der Führung waren jedoch die kämpfenden Hausherren. Doch Aziz Bouhaddouz (48./78.) scheiterte an der Latte (48.) und am starken Bredlow, der auch Allaguis Schuss aus 20 Metern (53.) parierte. Dem Club gehörten die Schlussminuten, der Siegtreffer blieb aber aus.

Für den FC St. Pauli geht es Samstag (17.02.18) mit einem Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt 04 weiter. Der 1. FC Nürnberg empfängt einen Tag später den MSV Duisburg.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Montag, 12.02.18, 22.50 Uhr